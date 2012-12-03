Защита Луценко пожалуется на бездеятельность Высшего спецсуда

Защита экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко подготовила жалобу в Окружной административный суд Киева на бездеятельность Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел, который медлит с назначением даты рассмотрения жалобы на приговор Печерского райсуда по делу о превышении служебных полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.

«Я подготовил жалобу в Окружной админсуд Киева на бездеятельность Высшего спецсуда, который не назначает дату рассмотрения кассационной жалобы и не дает мне уже на протяжении месяца ответа по поводу назначения жалобы к рассмотрению», - сказал А.Баганец.

Он заметил, что соответствующие документы в административный суд направит в ближайшие дни.

При этом А.Баганец подчеркнул, что все сроки, определенные законом для назначения жалобы к рассмотрению, истекли.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

14 августа адвокаты подали в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.