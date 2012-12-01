Министр считает, что неприкосновенность депутатов как раз и можно отменить путем референдума

Об этом он заявил в эфире Шустер Live в пятницу.

"Хотят ли люди, чтобы у нас было не 450, а 300 народных депутатов, и чтобы наконец закончить эту эпопею с неприкосновенностью, которая используется, как инструмент избирательных кампаний для повышения своего рейтинга, и никогда не доходила, я очень сомневаюсь, что может когда-то дойти до принятия в парламенте", - сказал министр.

По его словам, именно такие вопросы и можно решать на референдуме. «И я очень легко могу прогнозировать результат такого референдума и изменения, которые могут произойти», - сказал он.

Лавринович также отметил, что все опасения, что закон о референдуме будет использоваться для злоупотреблений, безосновательны.

«Я думаю, что опасения, что будут какие-то злоупотребления этим, они также не имеют под собой столь существенного основания, поскольку желание поспекулировать на этом, подогревать температуру в обществе, оно будет остановлено как раз теми нормами, которые предусматривают, что нельзя выносить на референдум вопрос, если он противоречит действующим законам Украины и не предлагает внесение изменений в них, отмены каких-то законов", - сказал Лавринович.