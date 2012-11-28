Макеенко рассказал, как рассадят депутатов

В частности, он сообщил УНИАН, что решения по этому вопросу еще нет, но предварительно предусматривается, что фракции КПУ и Партии регионов будут занимать те же места, что и в парламенте нынешнего созыва, депутаты из партии «УДАР» будут занимать те места, где сегодня размещается фракция НУ-НС. Объединенная оппозиция будет на тех местах, где сегодня размещается "БЮТ-Батькивщина", а ВО «Свобода», по предварительному распределению, будет размещаться в конце сессионного зала, за фракцией БЮТ.