Новая Рада заработает 12.12.12

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании подготовительной группы по организации работы нового парламента.

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В то же время следующее заседание подготовительной группы по организации работы новоизбранной Верховной Рады состоится в понедельник, 3 декабря.

Это следующее заседание планируется на 15 часов, поскольку в 11.00 состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной Рады нынешнего созыва.

Также сегодня на заседании подготовительной группы ее председатель Владимир Литвин предложил, чтобы заместителем председателя группы был избран представитель «Батькивщины», а секретарем - представителя от партии УДАР».

Также достигнуты договоренности о создании в подготовительной группе 4 рабочих групп. Первая из этих групп будет работать над вопросом о введении персонального голосования народных депутатов. Предложено, чтобы эту группу возглавили представители оппозиции.

Вторая рабочая группа будет заниматься организацией торжественного заседания новой ВР, третья будет работать над предложениями относительно входа депутатов в комитеты парламента, четвертая – будет определяться относительно размещения фракций и депутатов в сессионном зале.