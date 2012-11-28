Новая Рада заработает 12.12.12
Первое учредительное заседание новоизбранной Верховной Рады Украины состоится 12 декабря.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании подготовительной группы по организации работы нового парламента.
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В то же время следующее заседание подготовительной группы по организации работы новоизбранной Верховной Рады состоится в понедельник, 3 декабря.
Это следующее заседание планируется на 15 часов, поскольку в 11.00 состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной Рады нынешнего созыва.
Также сегодня на заседании подготовительной группы ее председатель Владимир Литвин предложил, чтобы заместителем председателя группы был избран представитель «Батькивщины», а секретарем - представителя от партии УДАР».
Также достигнуты договоренности о создании в подготовительной группе 4 рабочих групп. Первая из этих групп будет работать над вопросом о введении персонального голосования народных депутатов. Предложено, чтобы эту группу возглавили представители оппозиции.
Вторая рабочая группа будет заниматься организацией торжественного заседания новой ВР, третья будет работать над предложениями относительно входа депутатов в комитеты парламента, четвертая – будет определяться относительно размещения фракций и депутатов в сессионном зале.