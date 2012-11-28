Круглый стол «Правительство Украины: перезагрузка?»
29 ноября (четверг) 2012 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ: ПЕРЕЗАГРУЗКА?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Каковы шансы Николая Азарова остаться премьер-министром Украины?
2. Возможные перестановки в правительстве: оценка основных кандидатов.
3. Миссия нового Правительства Украины.
4. Сможет ли Правительство обеспечить выполнение социальных гарантий государства в условиях экономического кризиса?
Участники круглого стола:
- ИННА БОГОСЛОВСКАЯ, народный депутат Украины (Партия регионов);
- АНДРЕЙ СЕНЧЕНКО, народный депутат Украины (ВО «Батьківщина»);
- АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО, член политсовета ВО «Свобода»;
- ВАДИМ ДЕНИСЕНКО, главный редактор еженедельника «КОММЕНТАРИИ».
- ВЯЧЕСЛАВ ПИХОВШЕК, журналист, политический аналитик.
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
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