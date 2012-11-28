Круглый стол «Правительство Украины: перезагрузка?»

12:42, 28 ноября 2012
Политика
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29 ноября (четверг) 2012 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ: ПЕРЕЗАГРУЗКА?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Каковы шансы Николая Азарова остаться премьер-министром Украины?

2. Возможные перестановки в правительстве: оценка основных кандидатов.

3. Миссия нового Правительства Украины.

4. Сможет ли Правительство обеспечить выполнение социальных гарантий государства в условиях экономического кризиса?

Участники круглого стола:

- ИННА БОГОСЛОВСКАЯ, народный депутат Украины (Партия регионов);

- АНДРЕЙ СЕНЧЕНКО, народный депутат Украины (ВО «Батьківщина»);

- АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО, член политсовета ВО «Свобода»;

- ВАДИМ ДЕНИСЕНКО, главный редактор еженедельника «КОММЕНТАРИИ».

- ВЯЧЕСЛАВ ПИХОВШЕК, журналист, политический аналитик.

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

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