Круглый стол «Правительство Украины: перезагрузка?»

29 ноября (четверг) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ: ПЕРЕЗАГРУЗКА?» Организатор круглого стола – Институт Горшенина Вопросы, вынесенные на обсуждение: 1. Каковы шансы Николая Азарова остаться премьер-министром Украины? 2. Возможные перестановки в правительстве: оценка основных кандидатов. 3. Миссия нового Правительства Украины. 4. Сможет ли Правительство обеспечить выполнение социальных гарантий государства в условиях экономического кризиса? Участники круглого стола: - ИННА БОГОСЛОВСКАЯ, народный депутат Украины (Партия регионов); - АНДРЕЙ СЕНЧЕНКО, народный депутат Украины (ВО «Батьківщина»); - АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО, член политсовета ВО «Свобода»; - ВАДИМ ДЕНИСЕНКО, главный редактор еженедельника «КОММЕНТАРИИ». - ВЯЧЕСЛАВ ПИХОВШЕК, журналист, политический аналитик. Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62 ВНИМАНИЕ, АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА ИЗМЕНИЛСЯ! НОВЫЙ АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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