Тарасюк: ЕС выработал для Украины три условия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил экс-министр иностранных дел Украины, народный депутат Борис Тарасюк.

«Следует сказать, что весь демократический мир стоит на стороне Юлии Тимошенко, и сегодня Европейский Союз выработал три условия, при которых он готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной. Так вот, одно из первых условий – это свобода Юлии Тимошенко и Юрия Луценко», - сказал Б.Тарасюк.

Он прибавил, что через лидеров Объединенной оппозиции поздравление Ю.Тимошенко с днем рождения сегодня передали Президент Грузии Михаил Саакашвили, а также ряд иностранных дипломатов.

«До обеда Арсений Петрович Яценюк провел конференцию при участии Президента Грузии Саакашвили, и Президент Грузии попросил передать поздравление Юлии Тимошенко с днем рождения. Многие послы, с которыми я сегодня общался в Киеве на этой конференции, попросили передать ей, зная, что мы едем в Харьков, поздравление», - сообщил Б.Тарасюк.