Следователи: Развозжаев незаконно пересек украинско-российскую границу

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

«Факт добровольного въезда Л.Развозжаева из Украины в Россию 19 октября 2012 года, когда он якобы был похищен, подтверждается отметкой пограничного поста в его заграничном паспорте. Л.Развозжаев подтвердил следователям, что 16 октября 2012 года он пересек границу, воспользовавшись паспортом родного брата", - сказал В.Маркин.

СК по поручению Генпрокуратуры проводит доследственную проверку по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавил В.Маркин.

Как известно, после показа на НТВ фильма "Анатомия протеста-2" в отношении Л.Развозжаева, координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и его соратника Константина Лебедева в России было возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Авторы ленты утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на деньги из-за рубежа.

Затем в СК сообщили, что Л.Развозжаев явился к ним и написал явку с повинной. Позже оппозиционер сообщил, что она была написана под давлением. Также он сообщил, что его похитили в Киеве и силой доставили в Россию. На днях оппозиционеру предъявили обвинение еще и в разбое 15-летней давности.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявляли, что российский оппозиционер, помощник депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, 19 октября легально покинул Украину и во время пересечения государственной границы никаких замечаний пограничникам не высказывал. Об этом заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Сергей Астахов.

"19 октября по своему официальному документу Л.Развозжаев выехал. Никаких жалоб от него (Л.Развозжаева) не было", - сказал С.Астахов.