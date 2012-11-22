Власть Киева и милиция не запретят мероприятия к дню Помаранчевой революции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВОО "Коалиция участников Помаранчевой революции" (КУПР).

«Недавно закончилось рабочее совещание у заместителя председателя КГГА Мазурчака совместно с высшим руководством ГУ МВД Украины в г. Киеве. В ходе встречи было достигнуто определенное согласие и определена позиция городской власти», - говорится в сообщении.

По данным КУПР, в целом решено, что городская власть не будет обращаться в суд с иском о запрещении проведения мероприятий, а правоохранительные органы, в свою очередь, согласились не препятствовать их проведению.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, по состоянию на 21 ноября, поступили заявки от четырех организаций о намерении 22 ноября отметить массовыми мероприятиями годовщину Помаранчевой революции и День Свободы.

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В частности, заявки поступили от ВОО "Коалиция участников Помаранчевой революции", Комитета освобождения политзаключенных, Конгресса украинских националистов и Гражданского движения «Спільна справа». В мероприятиях заявлено участие 40 тысяч человек.

Как сообщалось, 30 декабря 2011 года Президент Виктор Янукович своим указом отменил День Свободы, который с 2005 года отмечался 22 ноября, в день начала Помаранчевой революции.

В то же время В.Янукович издал указ, согласно которому День Свободы перенесен на другой день, а именно - на 22 января, когда традиционно отмечался День Соборности в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

Согласно указу, теперь 22 января государство будет отмечать День Соборности и Свободы Украины.