КГГА получила уже 4 заявки на празднование годовщины Помаранчевой революции

В Главное управление по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Киевской городской госадминистрации, по состоянию на 21 ноября, поступили заявки от четырех организаций о намерении 22 ноября отметить массовыми мероприятиями годовщину Помаранчевой революции и День Свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, заявки поступили от ВОО "Коалиция участников Помаранчевой революции", Комитета освобождения политзаключенных, Конгресса украинских националистов и Гражданского движения «Спільна справа».

Согласно заявке КУПР, отмечания 8-й годовщины Помаранчевой революции предусмотрено организовать на Майдане Незалежности и ул. Крещатик, 2-26, начиная с 0.00 22 ноября. Заявлено участие 10 тысяч человек. Отмечается, что акция бессрочная.

Комитет освобождения политзаключенных проинформировал, что 22 ноября с 11.00 до 22.00 организует акции по случаю Дня свободы на Майдане Незалежности, а также предусматривает поход участников мероприятия к Администрации Президента, Верховной Раде и Киевской городской государственной администрации. Заявленное количество участников акции до 30 тысяч человек.

В заявке Киевской городской организации КУН сообщается о намерении провести 22 ноября с 11.00 до 12.00 акцию по случаю Дня Свободы возле Администрации Президента. Заявленное количество участников акции - 100 человек.

Гражданское движение «Спільна справа» в этот день с 18.00 до 21.00 на Майдане Незалежности организует собрание граждан, посвященное 8-й годовщине Помаранчевой революции.

Как сообщалось, 30 декабря 2011 года Президент Виктор Янукович своим указом отменил День Свободы, который с 2005 года отмечался 22 ноября, в день начала Помаранчевой революции.

В то же время В.Янукович издал указ, согласно которому День Свободы перенесен на другой день, а именно - на 22 января, когда традиционно отмечался День Соборности в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

Согласно указу, теперь 22 января государство будет отмечать День Соборности и Свободы Украины.