Луценко привезли в Киев и посадили в клетку

Экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко доставили в Апелляционный суд Киева, который сегодня будет рассматривать его жалобы на приговор Печерского районного суда столицы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Как передает корреспондент УНИАН, в данное время Ю.Луценко находится в клетке в зале судебных заседаний.

Здание суда взято под усиленную охрану милиции, на территорию суда заехали несколько автобусов с бойцами спецподразделения милиции "Беркут".

Как сообщал УНИАН, 17 августа Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

29 августа адвокат Алексей Баганец подал апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда по делу Ю.Луценко о незаконном продолжении слежки. 30 августа другой адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин также подал апелляционную жалобу на приговор Печерского суда.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии № 91 (Черниговская область).