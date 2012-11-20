Сегодня Луценко привезут в Киев
06:28, 20 ноября 2012Мир
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Государственная пенитенциарная служба планирует 20 ноября доставить экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в Апелляционный суд Киева.
В этот день будет рассматриваться его жалоба на приговор в деле об организации незаконных оперативно-розыскных действий в отношении водителя бывшего первого заместителя главы СБУ Владимира Сацюка Валентина Давыденко.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь главы Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко.
«Заявка на доставку есть, конвой предупрежден, завтра (20 ноября) планируем доставить. Будем действовать в зависимости от обстоятельств», - сказал он.
Как известно, Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии № 91 (Черниговская область).
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