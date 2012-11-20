Сегодня Луценко привезут в Киев

В этот день будет рассматриваться его жалоба на приговор в деле об организации незаконных оперативно-розыскных действий в отношении водителя бывшего первого заместителя главы СБУ Владимира Сацюка Валентина Давыденко.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь главы Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко.

«Заявка на доставку есть, конвой предупрежден, завтра (20 ноября) планируем доставить. Будем действовать в зависимости от обстоятельств», - сказал он.

Как известно, Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии № 91 (Черниговская область).