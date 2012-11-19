ВАСУ согласился с победой регионала в 184 округе

Такое решение ВАСУ вынес в воскресенье, 18 ноября, по иску кандидата в депутаты по данному округу Ивана Винника, передает ZN.UA.

«Я считаю, что суд принял заангажированное и продиктованное властью решение. Так, в своем постановлении суд не учел как доказательства ни оригиналы протоколов УИК, ни отдельные мнения шести членов ЦИК, в том числе ВАСУ проигнорировал и мнение председателя ЦИК Владимира Шаповала, которые указали на факты манипуляции с результатами выборов в 184 округе», - заявил И.Винник.

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«За меня отдали свой голос тысячи людей. Путем фальсификаций у нас украли депутатский мандат. Я буду обращаться в Европейский суд по правам человека, считаю, что Европейский суд примет во внимание те доказательства, которые попросту проигнорированы нашими судами и установит в этом деле истину», - сказал И.Винник.

Как сообщалось, в своем иске И.Винник просил ВАСУ отменить решение ЦИК о признании результатов выборов в округе №184 и назначить перевыборы. Одним из оснований для назначения перевыборов служили протоколы с мокрыми печатями участковых избирательных комиссий, согласно которым победу в данном округе одержал самовыдвиженец И.Винник с перевесом 117 голосов.

ЦИК своим решением утвердил протокол ОИК по 184 округу, где победителем признан кандидат от Партии регионов Николай Дмитрук.