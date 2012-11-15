НБУ: Украина полностью рассчиталась с МВФ за текущий год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Украины Елена Щербакова.

«Страна полностью рассчиталась по платежам, осуществление которых приходилось на текущий год», - сказала Е.Щербакова.

По ее словам, средства для погашения обязательств были аккумулированы из собственных источников.

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Как сообщал УНИАН, в марте т.г. премьер–министр Николай Азаров в интервью агентству "Рейтер" заявил, что Украина попросит своего ключевого кредитора - МВФ рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by. По словам украинского премьера, такая возможность рефинансирования обсуждалась во время его встречи с исполнительным директором МВФ Кристин ЛАГАРД в конце января.

При этом позже, 13 марта, он заявил, что Украина пока не ведет переговоров с Международным валютным фондом по реструктуризации долга.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

В июле 2010 года была принята новая Программа сотрудничества Украины и МВФ, предусматривающая выделение Украине кредита на почти 16 млрд долл.