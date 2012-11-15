У Богатыревой говорят, что о переводе Тимошенко в колонию речь не идет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харьковской больнице сказала журналистам первый заместитель министра здравоохранения, председатель международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко.

«На данный момент после осмотра украинскими и немецкими специалистами не поднимались такие вопросы», - сказала Р.Моисеенко.

Она отметила, что сейчас нужно вывести пациентку из голодовки и только после этого решать вопрос о продолжении реабилитации Ю.Тимошенко. «Дело в том, что сейчас нужно, во-первых, вывести из процесса голодовки и рассматривать в дальнейшем действия, которые касаются того, где, когда и как продолжать реабилитацию», - отметила Р.Моисеенко.

По ее словам, процесс выведения Ю.Тимошенко из голодовки будет проходить в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

В свою очередь главный врач ЦКБ «Укрзализныци» Михаил Афанасьев отметил, что процесс выведения пациентки из голодовки будет продолжаться ориентировочно 17 дней.

«Ориентировочно такой же срок, который проходила голодовка, – 17 дней», - сказал М.Афанасьев.

Р.Моисеенко сообщила, что состояние здоровья Ю.Тимошенко отвечает состоянию здоровья человека, который находится на 17 дне голодовки.

«То, что касается состояния, оно отвечает 17 суткам голодовки, это состояние отвечает режиму голодовки, никаких других значительных отклонений, слава Богу, нет», - сказала Р.Моисеенко.

По ее словам, еда в палату Ю.Тимошенко уже доставлена. Р.Моисеенко выразила надежду, что будет возобновлен режим реабилитации пациентки.

«На сегодняшний день мы надеемся, что будет возобновлен режим реабилитации, то есть плановое и постепенное расширение», - сказала Р.Моисеенко. По ее словам, во время голодовки Ю.Тимошенко отказалась от лечебных процедур и ряда лекарственных препаратов.

Она добавила, что и немецкие, и украинские врачи рекомендовали ей отказаться от голодовки. Р.Моисеенко также отметила, что «в последнее время пациентка уже была склонна к тому, чтобы прекратить голодовку».

Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли Ю.Тимошенко принять участие в судебном заседании по делу ЕЭСУ, которое запланировано на 23 ноября, Р.Моисеенко сказала: «Давайте дождемся 23 числа».