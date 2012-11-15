Итальянский суд отпустил бизнес-партнера Авакова

Об этом на своей странице в Facebook написал основатель АО «Инвестор», экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков.

Он сообщил, что 13 ноября Г.Гаевой явился в полицию города Фрозиноне и заявил, что узнал о предоставленной в Интерпол заявке МВД Украины о его поиске и аресте.

«Гаевой заявил итальянской полиции: о своем местожительстве и работе; о сфабрикованном характере уголовного дела против сотрудников АО «Инвестор» и против него в частности; о политической целесообразности для нынешней власти – как ключевом движущем мотиве в этом деле; о том, что не согласен с обвинениями и запрашиваемой экстрадицией, и готов доказать свою правоту в независимом, объективном суде», - пишет А.Аваков.

По его данным, Г.Гаевой был задержан, в соответствии с процедурой, на 48 часов до решения по делу Апелляционным судом Рима.

«Рассмотрев все обстоятельства дела, позицию полиции, учитывая ранее принятое решение по делу о моей экстрадиции (отказ) – Апелляционный суд Рима принял решение: не задерживать, не арестовывать Г.Гаевого и предоставить ему полную свободу – до рассмотрения дела по существу», - сообщает А.Аваков.

Он утверждает, что Г.Гаевой свободен и ничем не ограничен. Полиция, получив решение суда – оформляет соответствующие документы, уточняет А.Аваков.

Как сообщал УНИАН, Г.Гаевой был объявлен в розыск по делу о незаконной передаче 700 га земле под Харьковом. Это уголовное дело по факту мошеннического получения неустановленными лицами земельного участка площадью около 700 га на территории одного из поселковых советов Харьковского района Харьковской области было возбуждено летом 2011 года.

В июне этого года прокуратура Харьковской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч.4 ст.190 (мошенничество в крупных размерах или осуществленное организованной группой), ч.3 ст.209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

По данным прокуратуры, в результате незаконного получения земельного участка площадью около 700 га государству был нанесен материальный ущерб в 497 млн. грн.

В настоящее время это дело рассматривается в Киевском районном суде Харькова.

14 ноября харьковские СМИ сообщили, что Г.Гаевой, узнав о том, что власть добилась объявления его в международный розыск через Интерпол, добровольно явился в полицейское управление города Фрозиноне (Италия), заявив о своем местонахождении и намерении способствовать органам юстиции Италии в рассмотрении вопроса о его экстрадиции.

В Италии Г.Гаевой находился под стражей в полицейском участке города Фрозиноне.