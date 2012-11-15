У милиции нет официальной информации о задержании в Италии партнера Авакова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области Зиновий Галаван.

«На сегодняшний день нет. Нет официальной (официальной информации относительно задержания Г.Гаевого – УНИАН)», - сказал В.Галаван.

По его словам, как только им поступит официальная информация о задержании Г.Гаевого, в компетентные органы Италии будут направлены документы об его экстрадиции.

«Мы получим информацию, что он задержан, – направим туда документы на его экстрадицию. Компетентные органы Италии рассмотрят, если примут решение выдать, тогда начнется процесс экстрадиции», - отметил З.Галаван.

Он добавил, что в Украине на арест Г.Гаевого есть санкция суда.

Как сообщал УНИАН, бывший виц-президент АО "Инвестор" Г.Гаевой был объявлен в розыск по делу о незаконной передаче 700 га земли под Харьковом. Это уголовное дело по факту мошеннического получения неустановленными лицами земельного участка площадью около 700 га на территории одного из поселковых советов Харьковского района Харьковской области было возбуждено летом 2011 года.

В июне этого года прокуратура Харьковской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч.4 ст.190 (мошенничество в крупных размерах или совершенное организованной группой), ч.3 ст.209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

По данным прокуратуры, в результате незаконного получения земельного участка площадью около 700 га государству был нанесен материальный ущерб в 497 млн грн.

Сейчас это дело рассматривается в Киевском районном суде Харькова.

14 ноября харьковские СМИ сообщили, что Г.Гаевой, узнав о том, что харьковская власть добилась объявления его в международный розыск через Интерпол, добровольно явился в полицейское управление города Фрозиноне (Италия), заявил о своем местонахождении и намерении способствовать органам юстиции Италии в рассмотрении вопроса об его экстрадиции.