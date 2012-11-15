Forbes назвал страны с лучшими условиями для ведения бизнеса. Украина - 104-ая

Новая Зеландия возглавила список из 25 стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса, составленный журналом Forbes за 2012 год, повысившись со второго места в прошлом году, сообщается на официальном сайте издания.

Оценка проводилась экспертами Forbes по 11 основным параметрам, среди которых налоговая нагрузка, открытость рынка и прозрачность его регулирования, коррупция, свобода личности, защита инвесторов, инновации и т.д.

Как отмечает РИА Новости, несмотря на наименьший размер экономики по сравнению со странами из первой десятки, Новая Зеландия зафиксировала лучшие результаты по 4 из 11 параметров. Издание отмечает стабильный деловой климат в стране, поощряющий предпринимательство, высокую степень свободы личности и защиты инвесторов, а также отсутствие коррупции.

В первую десятку также вошли Дания, Гонконг, Сингапур, Канада, Ирландия, Швеция, Норвегия, Финляндия и Великобритания. Примечательно, что Ирландия, получающая финансовую помощь у ЕС и МВФ, все же опередила славящиеся своей стабильностью скандинавские страны. При этом ирландская экономика вдвое меньше шведской.

Канада, возглавлявшая рейтинг в 2011 году, опустилась сразу на четыре позиции, поскольку Forbes считает, что качество работы исследовательских институтов ухудшилось, а правительство играет недостаточно активную роль в продвижении инноваций.

Соединенные Штаты Америки не попали в первую десятку рейтинга, оказавшись лишь на 12 месте — вслед за Австралией.

Крупнейшие европейские финансовые центры, Швейцария и Люксембург, заняли 15-ю и 18-ю строчки. Франция и Германия, самые крупные европейские экономики, расположились на 20 и 21-й позициях соответственно.

Украина в рейтинге заняла 104-ое место, а вслед за ней расположилась Россия. Из стран бывших республик СССР лучшими стали страны Балтии: Эстония -22, Литва - 35, Латвия - 40.