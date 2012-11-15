ЦИК поставила ультиматум министрам, которые прошли в Раду

Представители Кабинета министров Украины, которые признаны избранными народными депутатами на выборах 28 октября, для получения депутатского мандата должны предоставить Центральной избирательной комиссии копию Указа Президента Украины об увольнении.

Об этом идет речь в обнародованном на официальном сайте ЦИК постановлении о порядке рассмотрения документов лиц, избранных народными депутатами в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на выборах 28 октября.

Согласно утвержденному порядку, лицо, избранное депутатом, для соответствующей регистрации должно предоставить ЦИК личное заявление и пакет соответствующих документов.

В частности, к заявлению должна быть приобщена копия личного заявления о прекращении действия другого представительского мандата, который, в соответствии с Конституцией и законами Украины, является несовместимым с мандатом народного депутата. Такой документ необходим для тех избранных депутатов, которые до баллотирования в Верховную Раду были депутатами Верховной Рады Крыма или местных советов.

Кроме того, избранные депутаты при наличии у них в управлении предприятий или корпоративных прав должны предоставить договор о передаче в управление другому лицу принадлежащих избранному депутату предприятий, корпоративных прав, связанных с участием (членством) в управлении текущей деятельностью хозяйственного общества.

Избранные депутаты в случае работы в составе руководящих органов или наблюдательных советов предприятий, организаций, учреждений или заведений, которые имеют целью получение прибыли, должны предоставить документ о выходе из их состава. Кроме того, избранные депутаты должны предоставить документ о прекращении деятельности, несовместимой со статусом народного депутата в случае осуществления такой деятельности.

Избранные депутаты, за исключением народных депутатов Украины предыдущего созыва и неработающих пенсионеров, должны предоставить копию трудовой книжки с записью об увольнении с работы.

В то же время, народные депутаты предыдущего созыва вместо копии трудовой книжки должны предоставить справку Управления кадров Аппарата Верховной Рады о том, что их трудовая книжка находится в этом управлении.

Для избранных депутатов, которые работают в правительстве или назначались на свои должности решениями парламента, Кабинета министров или Президента Украины, для регистрации народным депутатом должны предоставить копии соответствующих актов об увольнении.

В других случаях избранный депутат должен подать копию или выписку из приказа (распоряжения, решения общего собрания, коллегиального органа и тому подобное) об увольнении с работы, которая несовместима с депутатским мандатом.

Лица, которые до своего избрания народными депутатами занимались адвокатской деятельностью, должны предоставить копию заявления о приостановке адвокатской деятельности.

Неработающие пенсионеры должны предоставить копию пенсионного удостоверения.

Копии всех документов должны быть засвидетельствованы в установленном законом порядке.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты, признанные избранными в результате выборов 28 октября, должны в двадцатидневный срок подать в ЦИК документы, необходимые для их регистрации народными депутатами.