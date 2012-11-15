Луценко могут во вторник перевезти в Киев

Руководитель пресс-службы «Народной самооброны» Лариса Саган сообщила на своей странице в Facebook, что во вторник, 20 ноября 2012 года, в 10.00 Апелляционный суд Киева под председательством судьи Присяжнюка начнет слушания апелляционной жалобы экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на решение Печерского районного суда Киева по делу о продлении слежки за экс-водителем бывшего заместителя главы СБУ Валентином Давыденко.

Ранее сообщалось, что Пенитенциарная служба, скорее всего, будет содержать экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в Киевском следственном изоляторе после 20 ноября на время рассмотрения апелляции по второму делу. Алексей Баганец рассказал о предстоящем рассмотрении Такое мнение высказал адвокат Алексей Баганец, которого цитирует пресс-служба Народной самообороны.

Адвокат отметил, что суд обязательно вызовет Юрия Луценко на судебное заседание для участия в рассмотрении апелляционной жалобы. «Есть его апелляция и в суде его обязаны вызвать», - уточнил он. По мнению А.Баганца, Юрия Луценко привезут в Апелляционный суд из Менской колонии на первое судебное заседание, но потом он останется в Киевском СИЗО на время рассмотрения апелляции.