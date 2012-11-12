Адвокат предполагает, что Луценко перевезут в Лукьяновское СИЗО

Такое мнение высказал адвокат Алексей Баганец, которого цитирует пресс-служба Народной самообороны.

Адвокат отметил, что суд обязательно вызовет Юрия Луценко на судебное заседание для участия в рассмотрении апелляционной жалобы.

«Есть его апелляция и в суде его обязаны вызвать», - уточнил он.

По мнению А.Баганца, Юрия Луценко привезут в Апелляционный суд из Менской колонии на первое судебное заседание, но потом он останется в Киевском СИЗО на время рассмотрения апелляции.

«Они, скорее всего, будут его держать в следственном изоляторе города Киева на время рассмотрения апелляции», - сказал защитник.

Адвокат также рассказал, что защите стало известно из интернета, что уже было проведено предварительное рассмотрение дела в Апелляционном суде 5 ноября. Но ни защитников, ни экс-министра на предварительное рассмотрение не приглашали.