Адвокат предполагает, что Луценко перевезут в Лукьяновское СИЗО
Пенитенциарная служба, скорее всего, будет содержать экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в Киевском следственном изоляторе после 20 ноября на время рассмотрения апелляции по второму делу.
Такое мнение высказал адвокат Алексей Баганец, которого цитирует пресс-служба Народной самообороны.
Адвокат отметил, что суд обязательно вызовет Юрия Луценко на судебное заседание для участия в рассмотрении апелляционной жалобы.
«Есть его апелляция и в суде его обязаны вызвать», - уточнил он.
По мнению А.Баганца, Юрия Луценко привезут в Апелляционный суд из Менской колонии на первое судебное заседание, но потом он останется в Киевском СИЗО на время рассмотрения апелляции.
«Они, скорее всего, будут его держать в следственном изоляторе города Киева на время рассмотрения апелляции», - сказал защитник.
Адвокат также рассказал, что защите стало известно из интернета, что уже было проведено предварительное рассмотрение дела в Апелляционном суде 5 ноября. Но ни защитников, ни экс-министра на предварительное рассмотрение не приглашали.