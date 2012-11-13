Украина и Россия готовят «автомобильное перемирие»

Временное соглашение сроком на полгода о неприменении утилизационного сбора при двусторонней торговле автомобилями готовят Министерства экономического развития и торговли Украины и экономического развития Российской Федерации

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Украины.

Вопрос об оперативной подготовке такого соглашения, сообщили в пресс-службе, был обсужден главами экономических министерств Украины и РФ Петром Порошенко и Андреем Белоусовым.

Справка УНИАН. С 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.