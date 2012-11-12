Голосуя за партии, украинцы испортили почти 2% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила, что 409 тыс. 068 бюллетеней для голосования на выборах народных депутатов 28 октября признаны недействительными, что составляет 1,96% от общего количества полученных избирателями.

Такие цифры внесены в обнародованный на официальном сайте ЦИК протокол о результатах выборов народных депутатов Украины по общегосударственному многомандатному избирательному округу.

Для проведения выборов по партийным спискам по заказу ЦИК было изготовлено 36 млн. 769 тыс. 156 избирательных бюллетеней, из них 15 млн. 938 тыс. 002 бюллетеня не были использованы, а 409 тыс. 068 бюллетеней были признаны недействительными.