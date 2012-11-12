Оппозиция проиграла апелляцию за 30 тысяч голосов избирателей

Киевский апелляционный административный суд в воскресенье отказался удовлетворить апелляцию «Батькивщины» и 69 избирателей об отмене постановления окружной избирательной комиссии № 94, которым она признала недействительным голосование на 27 участках.

О таком решении коллегии судей объявил председательствующий судья Владимир Кузьменко, сообщает «Украинская правда».

«Заслушав судью-докладчика, участников процесса, проверив материалы дела, доводы жалоб, коллегия судей считает, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению», - сказал В.Кузьменко.

Таким образом, КААС отказал в удовлетворении апелляции, оставив без изменений решение Окружного админсуда Киева, вынесенное в ночь на 9 ноября.

На заседании был представитель ЦИК, однако ни одной конкретной позиции не заявил.

В свою очередь, представитель кандидата Виктора Романюка Ирина Кацика, комментируя решение суда, заметила: «Это решение - вершина нашего правосудия. Что еще раз подтверждает дисбаланс между силами, которые пытаются пройти в парламент».

По ее словам, кроме обжалования решения Окружного админсуда рассматривались жалобы 69 граждан на решение ОИК № 94.

«Потому что было нарушение норм Конституции, потому что люди не смогли реализовать свой голос, нарушено право избирать и быть избранным кандидата Романюка, потому что там, где он больше набрал голосов, там выборы признали недействительными», - сказала И.Кацика.

Она добавила, что во время заседания подавались ходатайства об истребовании доказательств – оригиналов протоколов УИК и подавалось ходатайство о вызове свидетелей – членов УИК, «которые могли бы подтвердить, что никаких нарушений на этих участках не было».

«Все эти ходатайства были отклонены судом», - сказала И.Кацика.

По ее словам, это уже последняя инстанция в Украине, но дальше будут обращения в Европейский суд по правам человека.

В коллегию судей, которая приняла такое решение, также входили судьи Степанюк и Василенко.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября ОИК № 94 объявила победителем кандидата от Партии регионов Татьяну Засуху.В Объединенной оппозиции «Батькивщина» заявили о фальсификациях, подчеркнув, что «ОИК № 94 в нарушение всех процедур, без обсуждения и даже голосования составила итоговый протокол, в который вписала победу Т.Засухи, хотя в этом округе с отрывом в почти 10 тысяч голосов победил представитель «Батькивщины» Виктор Романюк».

В оппозиции также отметили, что «члены комиссии без проведения рассмотрения, без принятия жалоб, без голосования признали недействительным голосование на 27 участках округа, таким образом просто отменив волеизъявление около 30 тысяч жителей области».

6 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября и необходимость проведения повторных выборов в пяти одномандатных округах, среди которых округ № 94 (Обухов, Киевская область).

9 ноября Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска «Батькивщины» о признании противоправным и отмене постановления ОИК № 94 о признании недействительными голосования на 27 участках.

11 ноября председатель ЦИК Владимир Шаповал заявил о намерении инициировать рассмотрение на заседании Высшего совета юстиции вопроса привлечения к ответственности трех судей Киевского окружного административного суда, которые приняли решение о признании недействительными результатов голосования на 27 участках в одномандатном округе № 94.