Жена Луценко формирует свой аналог «списка Магнитского»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», по словам И.Луценко, ей «отказывают во встрече с мужем, мотивируя это отсутствием заявления со стороны Луценко о таком свидании. Но администрация колонии сегодня вдруг забыла, что я пребываю в статусе защитника из круга близких лиц, поэтому в соответствии со ст. 48 Уголовно-процессуального кодекса количество свиданий и их длительность не ограничивается».

«В данном случае администрация Менской колонии препятствует мне как защитнику эффективно выполнять мои функции защитника. Напомню, что в этом статусе я пребываю уже 2 года с начала судебных процессов», - отметила И.Луценко.

По ее словам, в день визита вице-президента ПА ОБСЕ Вальбурги Габсбург Дуглас первый заместитель начальника колонии Владимир Парминский лично не пропустил ее на свидание с мужем, продержав 2,5 часа под колонией под предлогом смены караула. «Ни на одно из моих обращений они не отвечали, просто держа меня под воротами. Свидетелями этого были журналисты, которые в тот день освещали визит заграничных гостей в Менскую колонию», - отметила И.Луценко.

«Даже после того, как я ворвалась на территорию колонии после 20.30, заместитель начальника колонии Парминский так и не смог объяснить мне причину отказа в свидании с моим подзащитным. Ведь в то же время Луценко в другом помещении колонии требовал осуществить срочный телефонный звонок для разговора с адвокатом и требовал свидания со мной как с защитником, зная, что я нахожусь в колонии», - отметила жена экс-министра.

«Как защитник я заявляю о нарушении моих прав на выполнение моих функций и о нарушении прав моего подзащитного Юрия Луценко на защиту и телефонное право», - заявила И.Луценко.

Она добавила, что «такие действия руководства Менской колонии № 91 будут обязательно обжалованы в украинских судах. А затем – и в Европейском суде по правам человека».

«Все причастные к нарушению моих прав и прав Юрия Луценко понесут соответствующее уголовное наказание», - отметила она.

«Я уже формирую свой аналог «списка Магнитского» - список Луценко. И он постоянно расширяется», - добавила И.Луценко.

Кроме того, она сообщила, что на данное время в колонии находится большая толпа посетителей из родственников и близких осужденных, которые с 4 часов утра пытаются оформить передачи своим родным. «На оформление одной передачи идет 2-4 часа. На приеме передач стоит лишь одна женщина, которая не справляется со своими функциями своевременно из-за загруженности. Руководство колонии никак не регулирует этот процесс, создавая волокиту и вызывая возмущение у посетителей», - отметила И.Луценко.