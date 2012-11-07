Налоговая оштрафовала тысячу киевлян за нелегальную сдачу квартир

В столице с начала года налоговики выявили 1 тыс. 58 киевлян, которые предоставляли в аренду квартиры, не платя налогов.

Как сообщает пресс-служба ГНС в Киеве, «этим гражданам доначислено 3 млн 861 тыс. грн налога на доходы физических лиц, которые уже уплачены в бюджет».

В борьбе с нелегальным предоставлением в аренду квартир работники налоговой службы постоянно проводят мониторинг объявлений, размещенных в Интернете, СМИ и проверяют информацию от граждан, отмечается в сообщении.

По состоянию на 1 октября 2012 года в Киеве 21,6 тыс. граждан официально сдавали в аренду недвижимое имущество. От полученных доходов они уплатили более 104 млн грн налогов, что на 10,6 млн грн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, информирует ГНС.