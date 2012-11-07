«Свобода» заявляет, что коммунисты отказались от марша по Крещатику

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на Майдане Незалежности сообщил один из лидеров партии «Свобода» Андрей Ильенко.

Он продемонстрировал журналистам заявку Киевской городской организации КПУ к столичной власти о проведении 7 ноября акции на Бессарабской площади Киева.

При этом представитель «Свободы» заявил, что коммунисты отказались от ранее задекларированных намерений отправиться после сбора на Бессарабке по Крещатику через Майдан Незалежности к Европейской площади.

А.Ильенко добавил, что «Свобода» намерена не допустить проведения этого марша.

«Мы собрались здесь (на Майдане Незалежности – УНИАН), чтобы проконтролировать соблюдение законности и не допустить незаконных действий со стороны коммунистов», - отметил А.Ильенко.

На данный момент на Майдане Незалежности находятся около 20 активистов «Свободы», которые никак себя не идентифицируют. Также на Майдане находятся несколько десятков милиционеров.

Как сообщал УНИАН, партия «Свобода» подала заявку на проведение в 9.00 на Майдане Незалежности акции чествования памяти жертв коммунистического режима.

Вместе с тем, сторонники КПУ в 10.00 планируют собраться на Бессарабской площади по случаю очередной годовщины октябрьского переворота. После возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину они намеревались отправиться маршем по Крещатику через Майдан Незалежности к Европейской площади.

27 октября Окружной административный суд Киева запретил до 12 ноября проводить любые массовые мероприятия.