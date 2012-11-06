Из фракции БЮТ-Батькивщина вышел депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

При этом не была указана причина выхода депутата из фракции.

Как известно, Ю.Сербин избирался в парламент по списку БЮТ под номером 81.