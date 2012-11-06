Из фракции БЮТ-Батькивщина вышел депутат
10:13, 06 ноября 2012Политика
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Народный депутат Украины Юрий Сербин вышел из состава фракции "БЮТ-Батькивщина".
Юрий Сербин избирался под номером 81
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.
При этом не была указана причина выхода депутата из фракции.
Как известно, Ю.Сербин избирался в парламент по списку БЮТ под номером 81.
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