ЦИК таки приняла для анализа протокол Первомайской ОИК

Как передает корреспондент УНИАН, этот протокол был подписан руководством комиссии и ее членами.

Член ОИК Валентина Крощенко сообщила, что для установление результата повторного подсчета голосов не проводилось, но 47 участковых избирательных комиссий составляли уточненные протоколы.

«Перед нами самый яркий пример по своей дерзости и убежденности в том, что никакого наказания за их поступки не будет. Вся страна наблюдала, международные наблюдатели, избиратели. На протяжении многих часов мы стали свидетелями, что на сайте ЦИК после введения всех протоколов победителем был Аркадий Корнацкий, при чем он имел преимущество 4 299 голосов. Потом на протяжении очень короткого времени в систему вносятся изменения, и очень удивительным образом вносятся данные, в интересах Виталия Травянко начинают капать голоса от конкретных двух кандидатов-доноров», - сказала заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.

В свою очередь В.Крощенко отметила, что не имела доступа к серверной.

«Я не входила в состав рабочей группы, но те протоколы участковых избирательных комиссий, которые мы доставили в ЦИК, все правильные. Я не имею таких сведений, что в электронную систему вводились данные», - подчеркнула она.

Другие члены ОИК, которые сопровождали транспортировку протокола в ЦИК, сообщили, что к серверной имел доступ лишь председатель комиссии.

В свою очередь куратор округа, член ЦИК Тамара Астахова отметила, что выяснение ситуации относительно введения данных в электронную систему не является предметом рассмотрения.

«Во время проработки протокола мы сверим все эти данные, на основании чего сможем установить эти факты», - прибавила она.

В то же время В.Крощенко сообщила, что ОИК уже привозила в ЦИК итоговый протокол о голосовании в округе вместе с участковыми протоколами.

«Мы привозили протокол в ЦИК 30 октября, но мы встретились с куратором, узнали, что подан иск в суд и вернулись назад», - уточнила член ОИК. Она также созналась, что ей неизвестно, где сейчас находится печать комиссии.

После обсуждения ЦИК приняла протокол ОИК № 132 для последующей проработки.

«Факт принятия протокола еще не означает его легитимизацию», - отметил председатель ЦИК Владимир Шаповал.

Таким образом, по состоянию на 19:36 3 ноября ЦИК принял бумажные протоколы от 186 с 225 окружных избирательных комиссий, созданных для проведения выборов народных депутатов.