Усенко-Черная - о протоколах из Первомайска: шило в мешке все равно не утаить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.Усенко-Черная заявила сегодня журналистам, комментируя ситуацию в 132-ом округе Николаевской области.

«Есть суд, есть такие инструменты, как экспертиза. Я думаю, что следует провести экспертизу протоколов с мокрыми печатями. Все же под видеонаблюдение члены избирательных комиссий зачитывали результаты с участковых избирательных комиссий, какие были подсчеты голосов на всех участках. Мне кажется, что шило в мешке все равно не утаить, правда себе дорогу найдет», - сказала Ж.Усенко-Черная.

Заместитель председателя ЦИК напомнила, что протоколы с мокрыми печатями отличаются от протоколов, которые есть на руках в оппозиции.

«Интересно, что такие протоколы появились уже после того, как бюллетени переночевали в ОИК. Имеем такую технологию, что в ОИК доставляются в абсолютно целой упаковке пакеты с избирательными бюллетенями. ОИК их принимает, данные вводятся в систему и появляются в системе «Выборы». Сначала победителем фигурирует определенный кандидат. Спустя некоторое время данные на сервере ЦИК изменяются, с избирательной документацией что-то случается. Бюллетени с помощью «Беркута», членов ОИК становятся недействительными, и на сервере появляются другие цифры и другой победитель», - отметила Ж.Усенко-Черная.

По ее словам, аналогичная ситуация сложилась также в одномандатных избирательных округах № 14 и 11 на Винниччине.

«Есть другие комиссии, где документы после того, как они переночевали в ОИК, вдруг обнаруживаем огромное неестественное количество недействительных бюллетеней, причем недействительными становятся как раз бюллетени из той части, которая была подана за оппозиционного кандидата», - прибавила Ж.Усенко-Черная.