Члены ОИК в Первомайске не знают, как протоколы оказались в ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в зале заседаний присутствуют двое членов ОИК Дмитрий Шевченко и Светлана Козак, а также юрист комиссии. Они намерены дождаться коллег и все же провести заседание.

По их словам, им ничего неизвестно о том, что протоколы уже в ЦИК. Сейчас они пытаются вызвонить своих коллег, чтобы собрать кворум.

Как сообщал УНИАН, председатель ОИК №132 Василий Микитюк привез в Центризбирком протокол о результатах выборов в округе. Документация находится в коробке с печатью Николаевского окружного административного суда.

Сейчас рабочая группа ЦИК принимает от этой комиссии протоколы участковых избирательных комиссий округа.

После этого протокол окружной избирательной комиссии будет объявляться на заседании ЦИК.

В то же время, как сообщили представители ОИК №132, которые сдают документы в Центризбирком, председателю комиссии В.Микитюку уже в помещении ЦИК стало плохо и ему сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.