"Батькивщина" заявляет: нагло крадут победу, - и слышит в ответ то же самое

Как заявил заместитель руководителя Центрального избирательного штаба объединенной оппозиции Сергей Пашинский, продолжаются фальсификации в пользу провластного кандидата Александра Домбровского.

"Мы узнали, что Центральная избирательная комиссия вопреки закону о выборах народных депутатов изменила председателя окружной избирательной комиссии №11 в Виннице и вместо Сергея Ситарского, который представлял "Батькивщину", назначила председателем представителя власти Ольгу Стадник", - сообщил Пашинский, которого цитирует пресс-служба "Батькивщины".

По его словам, таким образом была открыта дорога для фальсификации в пользу провластного кандидата.

"Буквально через 15 минут работы предназначенного председателя избирательной комиссии была дана незаконная команда на пересчет бюллетеней, и за это же короткое время уже признаны недействительными 380 бюллетеней за оппозиционного кандидата Наталию Солейко", - цитирует Украинская правда.

На момент обработки ЦИК 83,6% протоколов в округе Солейко опережала Домбровского на 487 голосов. В среду "Батькивщина" заявляла об уничтожение бюллетеней Солейко в помещении ОИК.

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Со своей стороны кандидат-самовыдвиженец, депутат Винницкого областного совета Александр Домбровский заявляет, что Объединенная оппозиция “Батькивщина” прибегает к нарушению законодательства, чтобы обеспечить победу своего кандидата в избирательном округе № 11 в Винницкой области, где он баллотируется.

Об этом А.Домбровский заявил на пресс-конференции в УНИАН.

В частности он сообщил, что этот избирательный округ стал полигоном для применения самых грязных технологий, черного пиара и использования силы как последнего аргумента.

„Подсчет голосов шел с многочисленными нарушениями со стороны председателя ОИК, который отказывается даже выполнять решение комиссии. Мы имеем на руках копии протоколов, которые принимались комиссией, где результаты на отдельных участках искажены. Принимаются бюллетени в разорванных коробках. Те же силы, которые распространяли листовки с черным пиаром, организуют провокации в ОИК, приписывая эти действия мне", - заявил А.Домбровский.

Он обратился к лидерам Объединенной оппозиции с просьбой „остановить такие действия и дать надлежащую оценку местным представителям партии, поведение которых бросает тень на политическую силу, за которую я агитировал, уважаю и поддерживаю”. А.Домбровский убежден, что сильная и честная политическая сила должна отмежеваться от людей, которые «руководствуются только собственными амбициями и пренебрегают какими-либо моральными принципами».

По словам А.Домбровского, в округе № 11 зафиксированы многочисленные нарушения, которые искажают результат голосования избирателей, поэтому он требует честного и открытого пересчета голосов.