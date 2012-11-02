Николаевский суд пошел сверять версии протоколов из конфликтной ОИК

Такое решение было только принято председательствующим судьей. Суд объявил перерыв на 20 минут, в течение которых намерен сверить результаты голосования на всех 186 избирательных участках 132 округа.

Представители оппозиционного кандидата Аркадия Корнацкого попросили суд проверить протоколы участковых избирательных комиссий, поскольку убеждены, что протоколы сейчас сфальсифицированы в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.

Суд истребовал из ОИК оригиналы протоколов по всему округу. Оппозиция со своей стороны предоставила копии с мокрыми печатями и просит суд проверить еще раз результат подсчета.