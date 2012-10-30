Томенко: в проблемных округах ЦИК должна сама подсчитать голоса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом политик сказал, комментируя конфликтную ситуацию в 197-м избирательном округе в Черкасской области.

Н.Томенко напомнил, что в этом округе (центр – город Канев) избирательная комиссия затягивает с принятием бюллетеней, а Партия регионов засыпала комиссию жалобами на мелкие нарушения на участках.

На сайте Центральной избирательной комиссии сообщается, что к утру 30 октября в 197-м избирательном округе обработано всего 15,75% бюллетеней.

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«Поскольку власть с репрессивной системой, которую она контролирует, приняла для себя решение остановить подсчет голосов, то единственный правовой путь выхода из этой ситуации, который выбирает оппозиция в соответствии со статьями 30 и 97 закону о выборах народных депутатов, – подавать жалобу в Центральную избирательную комиссию о бездеятельности Окружной комиссии и требовать от ЦИК самостоятельно считать голоса в соответствии с результатами и протоколами из избирательных участков», - отметил Н.Томенко.

«Все протоколы с мокрыми печатями у нас в штабе есть», - проинформировал Н.Томенко. «Таким образом, затягивание связано с одной причиной – попытками подкупать комиссии для того, чтобы они принимали решение о так называемых уточнениях, а реально – фальсификации результатов голосования – на конкретных участках. И если ЦИК не выполнит обязательства закона, который касается подсчета голосов, то с ее согласия будут происходить фальсификации результатов выборов», - подчеркнул политик.

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Н.Томенко добавил, что подобная ситуация в более чем 10 округах Центральной Украины, прежде всего в Киеве, Киевской и Черкасской областях.

«Там кандидаты от власти или миллиардеры, которые шли под прикрытием власти, проиграли выборы и теперь власти не спешат объявлять результаты, а пытаются любой ценой их пересмотреть на отдельных участках, чтобы, условно говоря, вырезать такое количество голосов за оппозицию, чтобы прошли их кандидаты», - отметил политик.

«К сожалению, средства массовой информации не обнародовали информацию о ряде таких скандальных округов, где власти всячески пытаются пересмотреть результаты на тех участках, где с большим отрывом победил кандидат от оппозиции. Это общая стратегия власти и наша задача этого не допускать», - сказал Н.Томенко.