В Печерском округе победил кандидат "Батькивщины"

Наибольшее количество голосов получил Емец Леонид Александрович, политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 30,52% (31 384 голосами).

Позади остались:

Диденко Ярослав Александрович, "УДАР" - 20,24 (20 813)

Шлапак Алла Васильевна, самовыдвижение - 18.03 (18 545)

Горбаль Василий Михайлович, самовыдвижение - 12.12 (12 468)

Еще у пяти кандидатов - от 1 до 5 процентов, у 10 - менее одного.

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До сих пор выборы были завершены лишь в одном киевском округе: 213-м (Деснянский р-н), где с 36,7% победил Владимир Яворивский (Батькивщина).

В остальных округах подсчет находится в пределах от 57 (211-й) до 83 (219-й) процентов, за исключением близкого к завершению 220-го - 98,55 (с 31,6 процента побеждает Александр Черноволенко от Батькивщины) и "проблемных" 217-го и 223-го округов, откуда пока переданы, соответственно, 32,9 и 26,7% протоколов. Всего от киевских окружкомов в ЦИК поступило 70,8% протоколов.

Это одна из самых низких передач протоколов в ЦИК, наряду с 72,99 в Кировоградской (тянет вниз 101-й округ с 29,9%), 72,08 в Житомирской (38,7 в округе №67) и 74,43 в Черкасской (15,75% в округе №197).

Полностью провалена Киевская область, где проблемны 8 округов из 9, и в ЦИК подано менее половины протоколов.