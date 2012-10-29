Родственники Ющенко с треском проигрывают на своих округах

Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 58,95% бюллетеней, выдвиженец от объединенной оппозиции «Батькивщина» Владимир Шульга уверенно выигрывает выборы на 161 одномандатном избирательном округе в Сумской области, на котором также баллотируется Петр Ющенко. За Владимира Шульгу проголосовали 41,88% избирателей, тогда как брату Ющенко свои голоса отдали только 10,17% избирателей.

Похожая ситуация и у зятя Ющенко Алексея Хахлева, который также проигрывает представителю «Батькивщины» Юрию Вознюку на 153 одномандатном избирательном округе в Ровенской области. У Вознюка по результатам обработки 81,30% бюллетеней 47,78%, тогда как за Хахлева проголосовало 13,01% избирателей.