Родственники Ющенко с треском проигрывают на своих округах
21:23, 29 октября 2012Политика
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Брат экс-президента Петр Ющенко и муж дочери Ющенко Алексей Хахлев проиграли битву в округах представителям «Батькивщины».
Петр Ющенко, в отличие от Олега Ляшко, в Раду не попадает
Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 58,95% бюллетеней, выдвиженец от объединенной оппозиции «Батькивщина» Владимир Шульга уверенно выигрывает выборы на 161 одномандатном избирательном округе в Сумской области, на котором также баллотируется Петр Ющенко. За Владимира Шульгу проголосовали 41,88% избирателей, тогда как брату Ющенко свои голоса отдали только 10,17% избирателей.
Похожая ситуация и у зятя Ющенко Алексея Хахлева, который также проигрывает представителю «Батькивщины» Юрию Вознюку на 153 одномандатном избирательном округе в Ровенской области. У Вознюка по результатам обработки 81,30% бюллетеней 47,78%, тогда как за Хахлева проголосовало 13,01% избирателей.
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