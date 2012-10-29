Евродепутат призвала не признавать выборы в Украине до завершения подсчета голосов

Сопредседатель группы “зеленых” Европарламента Ребекка Хармс призывает не признавать украинские выборы до завершения подсчета голосов.

Об этом говорится в ее комментарии, текст которого передан УНИАН.

“Никакая финальная оценка не должна быть сделана до завершения подсчета голосов. Я призываю Европейский Союз внимательно и ответственно оценить выборы, а значит рассмотреть корректно со всеми формальными обвинениями в неподобающем поведении”, - говорится в заявлении.

Депутат отметила, что подсчет голосов в одномандатных округах проходит с высоким напряжением. Состав окружных избирательных комиссий искажен в сторону Партии регионов, и это, по ее словам, вызывает обеспокоенность наблюдателей относительно возможных манипуляций.

“Единственное, что можно сказать наверняка сегодня, это то, что есть много положительных сообщений с избирательных участков по поводу самого дня выборов. Благодаря верности многих украинцев, организационный аспект вчерашнего голосования кажется, в целом, удовлетворял нормам. Однако пока нельзя судить, изменятся ли результаты за пределами избирательных участков”, - написала Р.Хармс.

Она также выразила обеспокоенность многими сообщениями о подкупе голосов и избирательных “каруселях”. Депутат также отметила, что есть много сообщений об угрозах оппозиционным кандидатам, купленном голосовании и давлении на работников государственного сектора и работников крупных компаний.

Р.Хармс также выразила специальную благодарность долговременной миссии наблюдателей под эгидой ОБСЕ, чьи выводы продемонстрировали отсутствие равных условий во время избирательной кампании, отсутствие равного доступа к средствам массовой информации и злоупотребления административным ресурсом в одномандатных округах.

“Все выборы были омрачены продолжающимся заключениям двух главных оппозиционных политиков – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Их заключение является четким нарушением критериев ОБСЕ/БДИПЧ относительно свободных и честных выборов. В демократии именно выборы, а не суды должны оценивать политическую работу правительств”, - подчеркнула Р.Хармс.