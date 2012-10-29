Евродепутат призвала не признавать выборы в Украине до завершения подсчета голосов
Депутат Европарламента Хармс призывает не признавать украинские выборы до завершения подсчета голосов.
Сопредседатель группы “зеленых” Европарламента Ребекка Хармс призывает не признавать украинские выборы до завершения подсчета голосов.
Об этом говорится в ее комментарии, текст которого передан УНИАН.
“Никакая финальная оценка не должна быть сделана до завершения подсчета голосов. Я призываю Европейский Союз внимательно и ответственно оценить выборы, а значит рассмотреть корректно со всеми формальными обвинениями в неподобающем поведении”, - говорится в заявлении.
Депутат отметила, что подсчет голосов в одномандатных округах проходит с высоким напряжением. Состав окружных избирательных комиссий искажен в сторону Партии регионов, и это, по ее словам, вызывает обеспокоенность наблюдателей относительно возможных манипуляций.
“Единственное, что можно сказать наверняка сегодня, это то, что есть много положительных сообщений с избирательных участков по поводу самого дня выборов. Благодаря верности многих украинцев, организационный аспект вчерашнего голосования кажется, в целом, удовлетворял нормам. Однако пока нельзя судить, изменятся ли результаты за пределами избирательных участков”, - написала Р.Хармс.
Она также выразила обеспокоенность многими сообщениями о подкупе голосов и избирательных “каруселях”. Депутат также отметила, что есть много сообщений об угрозах оппозиционным кандидатам, купленном голосовании и давлении на работников государственного сектора и работников крупных компаний.
Р.Хармс также выразила специальную благодарность долговременной миссии наблюдателей под эгидой ОБСЕ, чьи выводы продемонстрировали отсутствие равных условий во время избирательной кампании, отсутствие равного доступа к средствам массовой информации и злоупотребления административным ресурсом в одномандатных округах.
“Все выборы были омрачены продолжающимся заключениям двух главных оппозиционных политиков – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Их заключение является четким нарушением критериев ОБСЕ/БДИПЧ относительно свободных и честных выборов. В демократии именно выборы, а не суды должны оценивать политическую работу правительств”, - подчеркнула Р.Хармс.