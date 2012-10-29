Сумской губернатор признал победу оппозиции на выборах в регионе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Предварительные результаты проведения избирательной кампании в области выглядят следующим образом: «Батькивщина» - 34,7% голосов избирателей, Партия регионов – 21%, «УДАР» - 16,2%, КПУ – 12,06%, «Свобода» - 6,27%. Более одного процента голосов получили «Украина – вперед» и «Наша Украина», остальные партии - менее одного процента», - озвучил губернатор итоги параллельного подсчета голосов.

По словам губернатора, он не считает провальной избирательную кампанию для Партии регионов в Сумской области.

Ю.Чмырь заявил, что результаты выборов в регионе – это и «протестные настроения местных жителей, которые хотят видеть своего лидера Юлию Тимошенко на свободе».

«Это я услышал от избирателей, общаясь с ними на участке. Люди искренне высказывают свое протестное настроение и общественную позицию», - отметил губернатор.

Губернатор считает, что «Сумская область показала пример проведения честных, демократичных выборов».

Председатель Сумской областной государственной администрации отказался отвечать на вопрос журналистов о том, был ли уже после получения результатов выборов в регионе разговор об этом с руководством государства или партии.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможности кадровых перестановок, Ю.Чмырь заявил, что по результатам проведения в области избирательной кампании «никаких кадровых перестановок не ожидается».

«Есть политические процессы, а есть хозяйственная работа. Выборы проходят, в области они прошли на достойном уровне, и мы продолжаем работать, причем еще лучше, еще эффективнее. Мы будем строить объекты культуры, спорта, в частности, Ледовый дворец, развивать наши сельские территории. Люди ждут от нас конкретных результатов», - сказал он.

Ю.Чмырь также подчеркнул, что «никакие направления работы местной власти не должны быть узниками результатов выборов, и никакие областные программы сворачиваться не будут».

«Естественно, будут корректировки программы «Новая Сумщина 2015». Нам бы хотелось большей поддержки. Но добрые дела все-равно нужно делать», - рассказал руководитель области.

По предварительным официальным данным, которые обнародованы электронной системой «Выборы-2012» ЦИК, по состоянию на 18.35 29 октября обработано 76.18% протоколов, и по общегосударственному многомандатному избирательному округу в Черкасской области в 5 из 6 округов области лидирует политическая партия ВО "Батькивщина".

По результатам обработки 77.36% протоколов в одномандатных избирательных округах Сумской области в 3 из 6 округов побеждают кандидаты от Объединенной оппозиции "Батькивщина". Явка избирателей в Сумской области, по данным ЦИК, составила 57.68%.