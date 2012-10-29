ОПОРА: В Обухове пропал глава окружной избирательной комиссии №94

Об этом УНИАН сообщили в Гражданской сети ОПОРА в Киевской области.

Долгосрочный наблюдатель от Гражданской сети ОПОРА сообщает, что заседание окружной комиссии фактически сорвано в связи с исчезновением ее председателя – Мартынюка Вячеслава Юрьевича.

Наблюдатель характеризует такую ситуацию как сознательный саботаж подсчета голосов в 94-м округе.