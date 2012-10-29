ОПОРА: В Обухове пропал глава окружной избирательной комиссии №94

11:25, 29 октября 2012
Политика
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Глава окружной избирательной комиссии №94 (г. Обухов, Киевская область) ушел с заседания и пропал  -его телефон не отвечает.

Члени виборчої комісії. Вибори

Об этом УНИАН сообщили в Гражданской сети ОПОРА в Киевской области.
Долгосрочный наблюдатель от Гражданской сети ОПОРА сообщает, что заседание окружной комиссии фактически сорвано в связи с исчезновением ее председателя – Мартынюка Вячеслава Юрьевича.

Наблюдатель характеризует такую ситуацию как сознательный саботаж подсчета голосов в 94-м округе.

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