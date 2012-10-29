ЦИК обработала 36,23% протоколов (результаты)

По состоянию на 9.08 проработано 36,23% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам обработки 36,23% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 35,90% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 21,39%; за Коммунистическую партию Украины - 15,14%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,78%; за ВО «Свобода» - 7,92%.