ЦИК обработала 36,23% протоколов (результаты)

09:22, 29 октября 2012
Политика
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Обработано 36,23% протоколов: у Партии регионов - 35,90%, у «Батькивщины» - 21,39%, в ​​«УДАР» - 12,78%, в ​​КПУ - 15,14%, в ​​ВО «Свобода» - 7,92%.

В Украине продолжается подсчет голосов

По состоянию на 9.08 проработано 36,23% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам обработки 36,23% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 35,90% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 21,39%; за Коммунистическую партию Украины - 15,14%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,78%; за ВО «Свобода» - 7,92%.

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