ЦИК: данные о явке тормозит только один округ

По состояню 01.30 данные о явке избирателей в Центральную избирательную комиссию не поступили только со 101-го округа в Кировоградской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с информацией, обнародованной в Центральной избирательной комиссии информационно-аналитической системой «Выборы-2012», по данным с 224 округов на парламентских выборах проголосовали 57,99% избирателей.

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