В Крыму члены ОИК пытаются удалить с участка наблюдателя из Канады
01:23, 29 октября 2012Политика
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Члены окружной избирательной комиссии №10 (Симферополь, АРК) пытаются удалить с участка международного наблюдателя из Канады.
Об этом сообщили в крымском отделении Комитета избирателей Украины, передает Радио «Свобода».
Как сообщил представитель комитета, на заседание этой комиссии противоправно не допустили журналистов двух средств массовой информации, в том числе – собкора «Нового канала». При этом журналистам также отказали в предоставлении копии решения о недопуске работников СМИ.
В крымском отделении Комитета избирателей Украины также выразили обеспокоенность по поводу значительного затягивания в крымских мажоритарных округах обнародования данных о количестве проголосовавших избирателей.
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