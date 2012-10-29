В Крыму члены ОИК пытаются удалить с участка наблюдателя из Канады

Об этом сообщили в крымском отделении Комитета избирателей Украины, передает Радио «Свобода».

Как сообщил представитель комитета, на заседание этой комиссии противоправно не допустили журналистов двух средств массовой информации, в том числе – собкора «Нового канала». При этом журналистам также отказали в предоставлении копии решения о недопуске работников СМИ.

В крымском отделении Комитета избирателей Украины также выразили обеспокоенность по поводу значительного затягивания в крымских мажоритарных округах обнародования данных о количестве проголосовавших избирателей.