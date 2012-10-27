Кабмин перебросил 2,5 миллиарда долговых денег на социалку
15:39, 27 октября 2012Политика
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Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов перераспределить из госбюджета 2012 года 2,568 млрд грн на финансирование социальных выплат за счет сокращения средств на обслуживание государственного долга.
Кабмин комбинирует
Соответствующее постановление “О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству финансов на 2012 год” (№ 826-р) от 24 октября т.г. опубликовано на Правительственном портале.
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Согласно документу, средства будут направлены в местные бюджеты для финансирования программ поддержки малообеспеченных семей, инвалидов детства, детей-инвалидов, а также повышения уровня материального обеспечения инвалидов I и II групп вследствие психического расстройства.
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