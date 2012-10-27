Кабмин перебросил 2,5 миллиарда долговых денег на социалку

Соответствующее постановление “О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству финансов на 2012 год” (№ 826-р) от 24 октября т.г. опубликовано на Правительственном портале.

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Согласно документу, средства будут направлены в местные бюджеты для финансирования программ поддержки малообеспеченных семей, инвалидов детства, детей-инвалидов, а также повышения уровня материального обеспечения инвалидов I и II групп вследствие психического расстройства.