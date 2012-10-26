Милиция заявляет, что нардеп избил председателя окружкома

После чего Ю.Авербах обратился за медицинской помощью в райбольницу.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по взаимодействию с правоохранительными органами Одесской облгосадминистрации, отметив, что «народный депутат буквально взял за горло председателя окружкома».

С учетом того, что подобный инцидент с участием депутата А.Дубового также имел место 25 октября на территории этого округа и от насилия со стороны членов команды депутата пострадал иностранный гражданин, в райцентр Татарбунары вызвано милицейское подкрепление, добавили в ОГА.

В свою очередь, в Татарбунарском РОВД УНИАН сообщили, что к ним «действительно сегодня обратился новоназначенный председатель окружкома №141 Ю.Авербах за направлением для обследования в бюро судебно-медицинской экспертизы по поводу «травм шеи и грудной клетки».

В Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области УНИАН уточнили, что «на место происшествия из Одессы направлена следственно-оперативная группа, которой надлежит выяснить обстоятельства инцидента в Татарбунарском окружкоме №141 и принять меры в соответствии с заключением судмедэкспертизы».

Председатель Одесской облорганизации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко заявил в интервью УНИАН, что «инцидент в окружкоме может быть связан с решением ЦИК полностью обновить за 6 дней до выборов руководство 141-й окружной комиссии. Согласно постановлению ЦИК № 1754, главой комиссии вместо Елены Глищинской стал Ю.Авербах (субъект подачи фракция «Народной партии» в ВР), заместителем назначен Михаил Донин (субъект подачи «Русь Единая»), новый секретарь окружкома - Олександра Руденко (субъект подачи партия «Молодежь к власти»).

Справка УНИАН. Народный депутат Александр Федорович Дубовой является братом кандидата в народные депутаты по округу № 141 Александра Ивановича Дубового, который 23 октября около 4.00 в Одесской области попал в ДТП с участием двух грузовиков и получил черепно-мозговую травму.