Адвокат думает, что Мельниченко потянут сразу в суд
14:53, 24 октября 2012Политика
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Адвокат не исключает, что Мельниченко из аэропорта сразу повезут в суд для избрания меры пресечения.
Николай Недилько передает из аэропорта
Адвокат Николай Недилько не исключает, что его подзащитного, экс-майора Управления госохраны Николая Мельниченко, задержанного сегодня СБУ в аэропорту «Борисполь», после составления соответствующих процессуальных документов, сразу повезут в суд для избрания меры пресечения.
Об этом он сообщил по телефону корреспонденту УНИАН.
«Мы еще находимся в аэропорту. Николая и его вещи досматривают, составляют документы, после этого, наверное, повезут в суд», - сказал адвокат.
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