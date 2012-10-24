Адвокат думает, что Мельниченко потянут сразу в суд

Адвокат Николай Недилько не исключает, что его подзащитного, экс-майора Управления госохраны Николая Мельниченко, задержанного сегодня СБУ в аэропорту «Борисполь», после составления соответствующих процессуальных документов, сразу повезут в суд для избрания меры пресечения.

Об этом он сообщил по телефону корреспонденту УНИАН.

«Мы еще находимся в аэропорту. Николая и его вещи досматривают, составляют документы, после этого, наверное, повезут в суд», - сказал адвокат.