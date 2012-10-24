Лазаренко рассказал, кому позвонит первым делом после выхода на свободу

11:45, 24 октября 2012
Политика
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Экс-премьер Украины Павел Лазаренко после выхода на свободу первым делом собирается созвониться с родителями.

Павло Лазаренко

Об этом сказал Лазаренко РИА Новости в интервью, полученном по электронной почте через американских адвокатов. 

"Воспользуюсь правом свободно поговорить с родными по телефону. Почти 14 лет не виделся с матерью и отцом. Люди они немолодые, часто болеют, в том числе, конечно, из-за нашей тягостной разлуки. Так что первый звонок - им, в родную Карповку", - сказал экс-премьер.

Говоря о возможности своего возвращения на Украину, экс-премьер отметил, что это будет зависеть от нынешнего руководства страны.

"Вот уже несколько месяцев подряд мое возвращение сопровождается грохотом заявлений прокурорских чиновников Украины - и ушедших на пенсию, и занимающих ныне высокие посты: мол, сразу же в аэропорту Лазаренко будет арестован. Без решения суда, без выдвинутых обвинений - просто угрозы... Меня 15 лет преследуют исключительно по политическим мотивам. Пришло время нынешней власти решительно вмешаться и остановить эти противоправные действия", - заявил он.

Отвечая на вопрос, опасается ли он, что американцы могут все же выдать его по запросу генпрокуратуры Украины, Лазаренко сказал: "Я прошел через такие испытания, которые не пожелал бы и злейшему врагу". "Но американская юридическая система являет собой, как правило, образец выполнения правовых и демократических обязательств, в том числе и по отношению к людям, обвиненным на ее территории", - добавил он.

В Украине против Лазаренко выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в инициировании заказных убийств (в частности, донецкого бизнесмена и народного депутата Евгения Щербаня, а также бывшего главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана). Украинская сторона неоднократно просила выдать бывшего главу правительства, однако США отвечали отказом в связи с отсутствием договора об экстрадиции.

В 2008 году Павел Лазаренко попал в список 10 самых коррумпированных политиков мира, представленный в ООН Всемирным банком. Согласно выводам этой авторитетной организации, за время своего недолгого премьерства (с мая 1996 по июль 1997 года) Лазаренко присвоил около 200 миллионов долларов.

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