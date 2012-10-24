Тимошенко оценила предвыборную кампанию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове сообщил журналистам адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Юлия Владимировна передала мне текст открытого заявления, которое составлено на основании мониторинга этой предвыборной кампании Юлией Владимировной. Этот текст в полном виде будет оглашен утром на пресс-конференции в Киеве. Это будет содержательное заявление о проводившейся предвыборной кампании, об оценке перспектив этих выборов и позиции Юлии Владимировны по этому вопросу», - сказал А.Плахотнюк.