Колесников поделил, что к Олимпиаде-2022 будет строить государство, а что - бизнес

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников 22 октября в эфире телеканала «Донбасс», сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Мы хотели бы, чтобы бизнес участвовал в таком плане - все отели, олимпийскую деревню должен построить бизнес. То есть роль государства в Карпатской олимпиаде - это автомобильные и железные дороги в горный регион - то, что останется навсегда государственным», - отметил Б.Колесников.

По его словам, это будет курорт с мировой славой. «Это совсем другие деньги по сравнению с Австрией, Швейцарией, и семья со средним достатком сможет позволить себе зимний отдых здесь», - сказал Б.Колесников. Кроме того, проведение в Карпатах зимней Олимпиады 2022 года позволит создать в регионе новые рабочие места. «Самое главное, 100 тысяч человек получат там работу в туристическом бизнесе. Это того стоит», - отметил вице-премьер.

Зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году, рассмотрение заявок от стран, желающих провести это мероприятие, состоится в 2014 году. «Чтобы получить право проведения Зимней Олимпиады в Украине, через два года у нас должен быть максимальный набор аргументов для этого», - отметил Б.Колесников.

Напомним, ранее Б.Колесников отмечал, что в рамках подготовки Украины к праву претендовать на проведение Олимпиады-2022 Мининфраструктуры построит две дороги в направлении олимпийских поселков, где будут проходить соревнования. «Наиболее зрелищные соревнования пройдут во Львове. Аэропорт уже есть, часть дорог также, железнодорожное сообщение с горными курортами и высококачественное автомобильное сообщение - вот все, что нужно сделать», - отметил тогда Б.Колесников.