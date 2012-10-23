Во Львове появились фальшивые плакаты от “Батькивщины”

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, возле здания партийного офиса на улице Садовой во Львове собралось несколько десятков пенсионеров, которые пришли за материальной помощью. В это время партийный офис еще был закрыт.

В тексте расклеенных плакатов, которые не содержат никаких выходных данных, говорится: „Уважаемые пенсионеры и наблюдатели! В связи с окончанием последнего этапа избирательной кампании штаб Объединенной оппозиции “Батькивщина” приглашает вас прибыть 22–24 октября 2012 года с 9.00 до 18.00 для получения материальной помощи в размере 500 грн по адресу: (указывается адрес ближайшего партийного офиса «Батькивщины»). При себе иметь пенсионное удостоверение или паспорт”.

Пенсионеры, которые стояли возле офиса, сказали журналисту, что сообщение о выплате денег восприняли за правду, и не допускают, что это может быть провокация.

Как отметила в комментарии УНИАН пресс-секретарь избирательного штаба Объединенной оппозиции “Батькивщина” Ульяна Сурмай, неизвестные лица расклеили практически по всей территории Львовской области провокационные листовки против ВО “Батькивщина”, в которых приглашают пенсионеров и наблюдателей прийти в партийные офисы за материальной помощью в сумме 500 грн. По ее словам, о появлении таких листовок работникам областного штаба сообщают избиратели из всех районов Львовской области.

У.Сурмай назвала появление таких листовок грубой провокацией, которая реализуется с целью “попытаться дискредитировать политическую силу за оставшиеся дни до парламентских выборов”.

Она также сообщила, что соответствующие заявления об обнаруженных провокационных плакатах направляются штабами в районные отделы милиции области и Львовское городское управление внутренних дел.

При этом в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области корреспонденту УНИАН сообщили, что в настоящее время заявления о выявлении плакатов с неправдивой информацией в правоохранительные органы еще не поступали.