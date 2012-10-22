Княжицкий - об общественном телевидении: Еще 10 лет будем отчитываться о создании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общественно-политического форума «Честный разговор с будущим парламентом» сказал генеральный директор телеканала TВi Николай Княжицкий.

«Не будет никакого общественного телевидения, пока не будет целого комплекса демократических реформ и прозрачности медиасобственности, и антимонопольного законодательства», - убежден он.

По словам Н.Княжицкого, общественное телевидение также не будет создано, если власть не будет пытаться его создать. «Очевидно, что если управляются из Администрации Президента самые крупные ток-шоу на больших каналах и определяются там темы, даже на коммерческих, то что говорить о государственных», - сказал он.

По его убеждению, отношение к медиа нужно изменять в комплексе, иначе «мы будем еще 10 лет отчитываться перед послами Евросоюза, проводить конференции, получать деньги на обсуждение, создание общественного телевидения».

«Нам самим это уже смешно», - сказал Н.Княжицкий и отметил, что общественное телевидение в Украине остро необходимо, ведь культурные и национальные ценности в стране нивелируются и уничтожаются, что вообще разваливает общество как таковое.