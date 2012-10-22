Экс-глава СБУ: Теракты, убийства, похищения - это ошибки правоохранителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общественно-политического форума «Честный разговор с будущим парламентом», отвечая на вопрос относительно событий в Киеве вокруг российского оппозиционера Леонида Развозжаева.

В.Наливайченко отметил, что в случае, когда человек исчезает на улице, то спецслужба должна прокомментировать эту ситуацию, в частности, кто является похитителями, где они находятся и «кто профинансировал на нашей территории, с нашей юрисдикцией, деятельность иностранной спецслужбы».

По убеждению В.Наливайченко, все это не происходит, потому что СБУ утратила парламентский контроль. В частности, по его мнению, руководство СБУ должно было бы назначаться путем голосования в Верховной Раде.

«В последний год - теракты, убийства, похищение на территории Украины. Это уже системная ошибка в организации работы правоохранительных органов» - сказал экс-председатель СБУ.

В свою очередь постоянный представитель Президента Украины в парламенте Юрий Мирошниченко отметил, что все, что происходит на территории Украины, должно подпадать под юрисдикцию СБУ. «Это вызов Украине – то, что произошло, и основание для очень серьезного анализа Службы безопасности Украины», - убежден он.

По словам генерального директора TВi Николая Княжицкого, поскольку конституционной реформой СБУ было выведено из-под парламентского контроля, то ответственность за деятельность СБУ несет Президент Украины.

Кроме того, по его убеждению, над СБУ и всеми силовыми органами должен быть парламентский и общественный контроль. «Это безобразие – то, которое делает СБУ на наших улицах», - сказал Н.Княжицкий.